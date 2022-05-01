Зеленський обговорив з президентом Швейцарії підготовку до Конференції з відбудови України

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом підготовку до Конференції з відбудови України.
Захід відбудеться у швейцарському місті Лугано 4 – 5 липня.
Про це президент України розповів у своєму відеозверненні увечері 30 квітня.
Також Зеленський і Кассіс обговорили посередницьку роль Швейцарії в допомозі українцям, які потрапили на територію Росії щодо надання консульських послуг.
На завершення глава держави подякував Швейцарії за гуманітарну підтримку України та українців.
Своєю чергою Кассіс розповів, що обговорив з українським президентом швейцарську гуманітарну допомогу та конкретні варіанти, як Швейцарія може сприяти поверненню до миру своїми "добрими послугами".
Good telephone call with President Volodymyr @ZelenskyyUa We discussed Swiss humanitarian aid and concrete options, how #Switzerland could contribute to the return to peace with its good offices. Thanked President Zelenskyy for his confidence. pic.twitter.com/xz65ANEaKF— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) April 30, 2022
Раніше прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів, про що розмовляв із Володимиром Зеленським.
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