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Зеленський обговорив з президентом Швейцарії підготовку до Конференції з відбудови України

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Зеленський обговорив з президентом Швейцарії підготовку до Конференції з відбудови України

Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом підготовку до Конференції з відбудови України.

Захід відбудеться у швейцарському місті Лугано 4 – 5 липня.

Про це президент України розповів у своєму відеозверненні увечері 30 квітня.

Також Зеленський і Кассіс обговорили посередницьку роль Швейцарії в допомозі українцям, які потрапили на територію Росії щодо надання консульських послуг.

На завершення глава  держави подякував Швейцарії за гуманітарну підтримку України та українців.

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Своєю чергою Кассіс розповів, що обговорив з українським президентом швейцарську гуманітарну допомогу та конкретні варіанти, як Швейцарія може сприяти поверненню до миру своїми "добрими послугами". 

Раніше прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів, про що розмовляв із Володимиром Зеленським.

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