Зеленський обговорив з Трюдо, "як зламати терористичні плани РФ": деталі

Також Зеленський подякував Канаді за кошти на закупівлю газу.

Президент Володимир Зеленський провів перемовини із премʼєр0міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це Зеленський розповів під час свого традиційного відеозвернення пізно ввечері, 15 вересня.

Сторони обговорили:

безпекові питання, зокрема російські ракетні удари;

ситуацію на ЗАЕС і ядерний тероризм Росії;

оборонну допомогу;

тренування канадськими інструкторами українських військових;

перспективи розвитку ситуації на полі бою;

відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом.

Зеленський подякував Канаді за вже надану Україні підтримку, зокрема фінансову, за кошти на закупівлю газу.

"І (вдячний. – Ред.) за розуміння тих кроків, які ми маємо зробити, щоб зламати терористичні плани Росії", – підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський похвалив МАГАТЕ за ухвалену резолюцію з вимогою до РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС.

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