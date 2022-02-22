Зеленський обговорив з Ердоганом рішення Путіна про визнання "незалежності" ОРДЛО

Зеленський обговорив з Ердоганом рішення Путіна про визнання "незалежності" ОРДЛО

Зеленський подякував Ердогану за підтримку позиції України щодо невизнання рішення Путіна.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, головною темою якої було визнання Росією "незалежності" українських територій, які тимчасово підконтрольні РФ.

Про це голова держави повідомив на сторінці у Twitter.

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За словами Зеленського, під час розмови президент Туреччини засудив рішення Росії та висловив тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ. Також подякував за підтримку ініціативи щодо проведення саміту постійних членів Ради Безпеки ООН", - написав Зеленський.

Had a phone conversation with @RTErdogan. Expressed gratitude for supporting position on the latest provocative decisions of . Also thanked for the support of the initiative to hold a summit of permanent members of the UN Security Council with the participation of --. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2022

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вівторок, 22 лютого, проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп.

Варто зазначити, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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