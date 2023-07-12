Зеленський обурився невизначеністю НАТО: Німеччина згадала про "умови"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розуміє нетерпіння Києва через відсутність графіків вступу до НАТО. Втім, що стосується членства - то тут мають бути виконані умови.

Про це очільник німецького відомства сказав в інтерв'ю ARD.

Пісторіус наголосив: усі союзники погоджуються, що Україна приєднається до НАТО після закінчення війни з агресоркою Росією.

"Все це нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО. Я розумію образу та нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій є Україна, я їй цілком співчуваю", - сказав міністр.

З його слів, для вступу до НАТО мають бути виконані умови. Втім, які саме - Пісторіус не сказав.

"Членство до того, як прикордонні питання будуть врегульовані і настане мир, означатиме, що справа про Альянс може бути спровокована майже негайно якоюсь дією", - наголосив керівник Міноборони Німеччини.

Заява Зеленського про позицію НАТО

Президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Глава держави заявив, що заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюються формулювання без України.

"Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - наголосив президент.

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