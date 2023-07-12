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Зеленський обурився невизначеністю НАТО: Німеччина згадала про "умови"

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Олена КапнікОлена Капнік
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Зеленський обурився невизначеністю НАТО: Німеччина згадала про "умови"

Борис Пісторіус. / Фото: Associated Press

Україна приєднається до Альянсу після війни, наголосив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розуміє нетерпіння Києва через відсутність графіків вступу до НАТО. Втім, що стосується членства - то тут мають бути виконані умови.

Про це очільник німецького відомства сказав в інтерв'ю ARD.

Пісторіус наголосив: усі союзники погоджуються, що Україна приєднається до НАТО після закінчення війни з агресоркою Росією. 

"Все це нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО. Я розумію образу та нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій є Україна, я їй цілком співчуваю", - сказав міністр.

З його слів, для вступу до НАТО мають бути виконані умови. Втім, які саме - Пісторіус не сказав. 

"Членство до того, як прикордонні питання будуть врегульовані і настане мир, означатиме, що справа про Альянс може бути спровокована майже негайно якоюсь дією", - наголосив керівник  Міноборони Німеччини.

Заява Зеленського про позицію НАТО

Президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Глава держави заявив, що  заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюються формулювання без України.

"Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - наголосив президент.

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Дата публікації
Перегляди
7446
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