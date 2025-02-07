Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції - AP

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки, на яку також очікується участь віцепрезидента США Дж. Д. Венса та спеціального представника з питань України та Росії Кіта Келлога.

Про це повідомив глава Адміністрації президента України Андрій Єрмак, — пише Associated Press.

Єрмак розповів, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти "тривалого та міцного миру".

"Потрібно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, усвідомили, що це імпульс", — сказав він про послання України до заходу.

"Що ми дуже близькі до справжнього завершення цієї війни справедливим і тривалим миром, але для цього необхідно бути разом… щоб не дати Росії можливість розділити світ, розділити партнерів", — додав він.

Нагадаємо, що Мюнхенський саміт є регулярним форумом для глобальних обговорень міжнародної безпеки, який набув нового значення на тлі тяглої війни Росії проти України та інших викликів.

Щорічна конференція відбувається в ключовий момент для України, яка прагне налагодити відносини з новою адміністрацією США — ключовим партнером під час майже трирічної повномасштабної війни проти Росії.

Під час своєї передвиборчої кампанії президент Дональд Трамп пообіцяв припинити бойові дії протягом 24 годин, переглянувши це пізніше до шести місяців після вступу на посаду.

"Однак Росія та Україна залишаються далеко одна від одної, і незрозуміло, як набуде угоди про припинення вогню", - пише видання.

На зустрічі в Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна запровадити, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії, — пояснив Єрмак.

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Соратник президента сказав, що дати зустрічі Зеленського і Трампа ще немає, але він повторив, що це має відбутися якнайшвидше, додавши, що "ми над цим працюємо".

Єрмак підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки приблизно наприкінці лютого.

Намагаючись прискорити нову адміністрацію США, українці планують надати йому "повну та реальну інформацію" про ситуацію на полі бою, поточні мобілізаційні зусилля та стан доставлення озброєння та техніки.

"Я вважаю, що важливо, щоб ми пройшли ці консультації та переговори до того, як адміністрація Трампа має якісь плани», — сказав він. "Тому, що наша позиція полягає в тому, що неможливо мати і буде великою помилкою мати будь-які плани без участі України в підготовці цього плану", — резюмував Єрмак.

Раніше Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною про отримання доступу до рідкоземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії. Це зауваження узгоджується з елементами "плану перемоги" Зеленського, який він представив союзникам Києва, включаючи Трампа, минулої осені.

"Трамп також припустив, що він отримав повідомлення від українського уряду про те, що він готовий укласти угоду, щоб надати США доступ до елементів, критичних для сучасної високотехнологічної економіки", - зазначає видання.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Трамп хоче, щоб Київ "купував допомогу". Мовляв, що це вказує на те, що Вашингтон більше не готовий надавати зброю Україні безплатно.

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