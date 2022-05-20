Зеленський очолив топ-100 найвпливовіших людей року за версією читачів Time

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.
Глава держави випередив винахідника Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона і очільника Білого дому Джо Байдена.
Про це йдеться в публікації Time.
За президента України віддали свої голоси 3,3 млн осіб у всьому світі. Сумарно Зеленський отримав голоси 5% читачів.
"Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, був викинутий на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України", – йдеться у статті.
На другому місці після Зеленського – американський мільярдер і винахідник, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск. Він отримав 3,5% голосів.
Ще у грудні минулого року Маск був названий "Людиною року 2021" за версією журналу Time за його "вплив на життя на Землі і, можливо, життя за межами Землі".
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів. На початку року Джонсон зіткнувся з негативною реакцією співвітчизників і був оштрафований поліцією, коли з’явилася новина, що він порушив карантинні правила.
Натомість, українці дуже люблять британського прем'єра, якого жартома називають "Джонсонюком", за рішучу позицію у протидії Росії та допомогу, яку Лондон надає Україні.
На наступному місці після Джонсона, набравши 3,2% голосів, опинилися медичні працівники, які борються з COVID-19.
Президент США Джо Байден посів п’яте місце з 3,1% голосів.
Повний список найвпливовіших людей на 2022 рік обіцяють опублікувати 23 травня, коли редактори TIME його остаточно сформують. TIME100 – це щорічний список найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.
Раніше Володимир Зеленський розповів про важливість підтримки України світовою спільнотою.
Читайте також: