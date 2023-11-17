Зеленський оцінив користь зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна для України

Водночас Зеленський сказав, що не може підтвердити факт розмови політиків про війну в Україні.

Зустріч президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС 15 листопада була корисною для України.

Таку оцінку дав президент України Володимир Зеленський, повідомляє 20 minutes.

Зеленський сказав, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна була "хорошою" для України, яка протистоїть російській агресії.

"Ми розуміємо, що цей факт є корисним для нас – їхня зустріч", – сказав український президент.

Він додав, що не може підтвердити, чи обговорювали американський та китайський лідери війну в Україні. Водночас Зеленський зазначив, що вторгнення Росії мало "так чи інакше розглядатися під час переговорів між лідерами супердержав".

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Байден і Сі Цзіньпін провели зустріч 15 листопада в межах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Розмова політиків тривала близько чотирьох годин.

За підсумками переговорів у китайському МЗС зробили заяву про війну в Україні, сказавши, що Китай і надалі "залишається відданим сприянню переговорів про мир і деескалацію".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зустріч Сі Цзіньпіня та Байдена: Що відомо? Останні новини від ТСН просто зі США

Читайте також: