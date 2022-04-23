Зеленський оцінив можливість посередництва Туреччини та Азербайджану в переговорах

Український президент Володимир Зеленський прокоментував посередницьку місію Азербайджану та Туреччини в переговорному процесі.

За словами Зеленського, він вів перемовини з президентами двох країн щодо посередницької місії у переговорах, про це голова держави розповів під час пресконференції з іноземними та українськими журналістами у суботу, 23 квітня.

Голова держави зауважив, що Туреччина відкрито заявляє про готовність бути серед гарантів безпеки України, від Азербайджану такого запиту не було.

"У нас добрі стосунки з Туреччиною та Азербайджаном. Але я розділив би, бо все-таки в Туреччині зараз відбуваються дипломатичні зустрічі наших підгруп. Туреччина показує, що вона хоче бути лідером серед країн, які готові бути посередниками. Туреччина відкрито заявляє, що вона буде і хоче бути серед гарантів безпеки. Я справді поки що такого від Азербайджану не чув", - сказав Зеленський.

Водночас, голова держави наголосив, що Азербайджан підтримує Україну різними способами. За словами Зеленського, українська сторона отримала і гуманітарну, і медичну допомогу від Азербайджану.

"Але хочу вам сказати, що президент Алієв – він завжди підтримував Україну. Була гуманітарна допомога, була медична допомога. Думаю, Азербайджану сьогодні складно з погляду зброї допомагати Україні. Це можна зрозуміти, бо вони мають Нагірний Карабах. Є це історичне та дуже складне питання. Мабуть, це одна з небагатьох країн, від якої ми розуміємо баланс нейтральності. Я розумію чому: бо ось зараз може розгорітися війна. Але все одно чекаємо більшого – довго розуміти не зможемо", - зауважи український президент.

Нагадаємо, раніше турецький президент Ердоган заявив, що проведе телефонні переговори з Зеленським та Путіним. Коли відбудуться перемовини - наразі невідомо.

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