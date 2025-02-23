Зеленський оцінив можливість завершення війни цього тижня

Український президент не бачить способу завершити війну без участі в переговорах України.

Президент України Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня.

Про це він заявив на пресконференції у неділю, 23 лютого, під час форуму "Україна. Рік 2025", відповідаючи на запитання кореспондентки Fox News.

"Цього тижня завершити цю війну неможливо. З гарантіями для України. Принаймні, я не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити", - сказав він.

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Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його команда впевнені, що наступного тижня вони укладуть угоду про припинення вогню між Україною та Росією.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в участі президента України Володимира Зеленського у переговорах про припинення війни.

Нагадаємо, українська делегація готується до наступного етапу переговорів із США.

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