Зеленський оцінив результати зустрічі в Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся про результати зустрічі з делегацією США в Саудівській Аравії 11 березня.

Про це глава держави висловився на пресконференції 12 березня.

"Дякую за нашу зустріч. Якщо чесно, я підтримую той результат, який був", – сказав Зеленський.

"Я вважаю, що це була перша конструктивна зустріч між нашими командами. Вона була дійсно детальною, це для нас важливо. Мені здається, вчора був "пілот" і була така позитивна зустріч. Дуже позитивний результат, особливо щодо американської допомоги. Вважаю, що це важливо", – додав президент України.

Нагадаємо, у відеозверненні 11 березня Зеленський підтвердив готовність України до 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту за підсумками переговорів делегацій Києва та Вашингтона в Саудівській Аравії.