Зеленський оголосив про підготовку до майбутнього членства України в ЄС (фото)

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до майбутнього членства України у Євросоюзі.
Зокрема, на шляху до ЄС визначені конкретні завдання для всіх гілок влади.
Про це глава держави повідомив у Мережі 28 червня.
"Готуємося до майбутнього членства в ЄС. Визначили конкретні завдання для всіх гілок влади, які допоможуть оперативно рухатися до нашої мети. Працюємо далі. Не зупиняємось", – написав Зеленський.
Нагадаємо, за словами гендиректорки Урядового офісу Наталії Форсюк, на вступ України до ЄС може піти сім років.
Окрім того, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Україна може вступити до ЄС протягом двох-семи років.
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