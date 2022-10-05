Зеленський оголосив про приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку

Це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці України з глобальною спільнотою.

Президент Володимир Зеленський повідомив 5 жовтня про початок приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ми маємо сьогодні кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності. По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку", – сказав президент.

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Він пояснив, що це одна з найпрестижніших глобальних організацій, яка обʼєднує 38 найсильніших держав.

"Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від Сполучених Штатів Америки до Південної Кореї, від Канади до Туреччини. Україна буде серед них і в цьому форматі", – розповів Зеленський.

Він додав, що Україна подала свою заявку на вступ і вона була підтримана Організацією. Держава отримала спеціальний статус країни, що приєднується. Президент запевнив, що будуть виконані всі необхідні умови для повноправного членства України.

"А вже цьогоріч у Києві запрацює регіональний офіс Організації. Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці з глобальною спільнотою", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, цього ж дня Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося про актуальну ситуацію на фронті та підготовку військ до зимового періоду.

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