Зеленський охарактеризував стосунки Орбана з Путіним і оцінив його можливості

Український президент не мав розмови із угорським прем'єром і про всі його ініціативи дізнався зі ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана нема мандату на проведення переговорів із Путіним, а його стосунки з президентом держави-агресорки “занадто теплі”.

Про це він говорив на пресконференції у Брюсселі, відповідаючи на запиатння угорського журналіста про пропозицію очільника уряду Угорщини щодо “різдвяного обміну” полоненими та припинення вогню.

Зеленський наголосив, що не мав розмови із Орбаном і про всі його ініціативи дізнався зі ЗМІ. Така ситуація, за його словами, є “несерйозною” і нагадує “політичний піар”.

“У прем’єр-міністра Угорщини, попри всю повагу до угорців та Угорщини, не має ніякого мандату на перемовини. Його відносини з Путіним занадто теплі для того, щоб ставити Путіна на місце. Для нас дуже важливо зберегти Україну, нашу незалежність, суверенітет, зберегти Європу. Україна сьогодні захищає Європу ціною життів українців. Безумовно, нам потрібна підтримка. Але те, про що ви кажете, схоже на політичний піар”, - сказав український лідер.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула з Росії понад 3,5 тисяч полонених завдяки обміну.

“Ми обмінюємося полоненими. Яким чином і що пропонує угорська сторона, мені це не відомо, окрім того, що це просто звучить якось святково — “різдвяний обмін”. Нам зовсім не весело і тому ми так реагуємо”, - сказав він.

Український президент додав, що скептично ставиться до пропозицій Орбана, і нагадав, що нічого не може обговорюватись або вирішуватись про Україну без української сторони.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав провокацією слова українського президента Володимира Зеленського про те, що у нього не має дієвих важелів впливу на Путіна, і запевнив, що пропозиція “різдвяного перемир’я”, за його словами, “лежить на столі”.

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