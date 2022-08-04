Зеленський оновив склад РНБО: хто увійшов до її складу

Замість Венедіктової і Баканова Зеленський ввів до РНБО Костіна та Малюка.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ опублікуваний на сайті глави держави.

Так, до складу РНБО увійшли новий генпрокурор Андрій Костін і виконувач обов'язків очільника СБУ Василь Малюк.

Натомість Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову та колишнього голову СБУ Івана Баканова.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна генеральним прокурором України після звільненні Венедіктової.

Після звільнення Івана Баканова виконуючем обов'язків голови СБУ став його заступник Василь Малюк.

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