Зеленський описав ситуацію з електрикою: "Нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Європі ще не було таких загроз в енергетиці, які зараз змушені долати українські спеціалісти.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 26 жовтня.

Президент повідомив, що провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Тематика була різнопланова: це і відновлення пошкоджених об’єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до енергії. Окремо проаналізували стан атомної та гідрогенерації.

"Відповідно – ситуацію на Запорізькій атомній станції та Каховській гідроелектростанції. Російські терористи створили нашим енергетикам настільки складні умови, яких ніхто в Європі ще просто не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші спеціалісти. І вони з честю їх долають", – повідомив Зеленський.

Він подякував усім, хто працює достатньо ефективно, щоб попри всі загрози зберігати стабільність української енергосистеми.

"У багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання. Доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам’ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Що б не робив ворог, наше завдання – ламати його плани і захищати Україну. І це не просто чиєсь там завдання. Це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит", – закликав глава держави.

Нагадаємо, 22 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по енергетичних об’єктах України у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.Фахівці досі відновлюють електропостачання та стабільність роботи всієї системи, тож закликають заощаджувати електрику. У зв’язку з цим в Україні запровадили віялові вимкнення світла.