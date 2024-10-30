Зеленський ошелешив заявою про захоплення Курської АЕС

Президент акцентував, що Курська операція була розпочата, аби завадити РФ створити "буферну зону" на півночі та сході України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони могли б захопити атомну електростанцію біля Курська, але не зробили цього, аби не уподібнюватися до Росії.

Про це глава держави сказав у інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Зеленський заявив, що українські війська ніколи не ставили за мету захопити російські заводи, енергетичні об'єкти або АЕС, як повідомлялося у західних ЗМІ. Водночас президент зазначив – якби Україна захотіла, то змогла б це зробити.

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"Росія думає, що дуже сильна. Але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б зробили це. Однак ми ніколи не хотіли цього, тому що розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія", – висловився глава держави.

Він акцентував, що Курська операція була розпочата, аби завадити президенту Росії Володимиру Путіну створити "буферну зону" на півночі та сході України.

"Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійну зброю, вони (росіяни – ред.) руйнують нас зі своєї території та хочуть зробити буферну зону на півночі, ми, звичайно, пішли на Курськ. Щоб створити буферну зону або щось подібне на їхній території", – пояснив Зеленський.

Він додав, що захоплення українськими військами певної території Курщини змусило РФ перекинути частину її сил із Харківського напрямку та сходу. Але для зупинки просування ворога цього недостатньо. Україні потрібен дозвіл від західних партнерів на далекобійні удари на російській території.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у спробі атакувати Курську АЕС. В українському РНБО це спростували і вказали, що заява диктатора свідчить про те, що самі росіяни можуть здійснити таку провокацію.

А у вересні Путін погрожував бити по українських АЕС.

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