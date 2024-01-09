Зеленський особисто виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: названо дати

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі.

Наступного тижня в Давосі пройде Всесвітній економічний форум. Там особисто виступить президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, пишуть видання The Guardian та DW.

За словами Бренде, Зеленський "виголосить промову та зустрінеться з головами форуму", який пройде з 15 по 19 січня.

"Це відбувається на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття", - додав президент ВЕФ.

За даними ЗМІ, однією з тем форуму стане війна Росії проти України, але основну увагу приділять конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

У конференції візьмуть участь багато світових лідерів та високопоставлених політиків, зокрема президент Ізраїлю Ісаак Херцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 січня провів засідання Ставки, де були присутні командувачі основних напрямків та операцій, детально обговорювалося забезпечення фронту снарядами і дронами.

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