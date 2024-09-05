Зеленський особисто з’явиться на засіданні "Рамштайну" у Німеччині – Spiegel

Глава держави попросить західних партнерів про передавання ракет великої дальності та додаткових систем ППО.

Президент Володимир Зеленський приїде до Німеччини, щоби особисто взяти участь у засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, президента України 6 вересня очікують на зустрічі "Рамштайну" у Німеччині.

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Також вказано, що Зеленський планує звернутися до західних партнерів з проханням про подальше постачання озброєння для України. Зокрема, йдеться про передавання ракет великої дальності та додаткових систем ППО.

"У Берліні розповіли, що Зеленський своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, що підтримують Україну, хотів ефектно описати всю серйозність ситуації", – йдеться у повідомленні видання.

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Автори статті зауважили, що візит президента України зробить засідання "Рамштайну" більш політичним.

На зустрічі також буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Видання додає, що Пісторіус та очільник Міноборони України Рустем Умєров зосередяться на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на бюджетну ситуацію.

До слова, 24 серпня стало відомо, що Зеленський поспілкувався телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і розповів йому про потреби у бронетехніці та ППО.

А вже 4 вересня Шольц заявив, що замовив для України 17 додаткових систем ППО IRIS-T.

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