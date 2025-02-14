Зеленський озвучив, чи визнає Україна окуповані території російськими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава ніколи юридично не визнає окуповані ворогом території російськими.

Про це глава держави заявив у Мюнхені, куди прибув на безпекову конференцію.

"Юридично ми ніколи не визнаємо ці території рускіми або не рускіми і ще якимись – на сьогодні ми говоримо про ворога Росію, – то я просто говорю, що це українські території. І це точно червона лінія, бо це Конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішити тільки народ України і ніхто інший", – наголосив президент.

Нагадаємо, спецпредставник президента США щодо Росії та України Кіт Келлог заявив, що Україні навряд чи вдасться відвоювати кордони станом на 2014 рік, і що втрату окупованих територій зафіксують у спеціальній угоді.