Зеленський озвучив, чи визнає Україна переговори у Саудівській Аравії

За словами президента, "Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, які не мають результату".

Україна нічого не знала про переговори у Саудівській Аравії, не братиме в них участі і не визнаватиме будь-які домовленості про себе без своєї участі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава держави прокоментував питання щодо перемовин у Саудівській Аравії між представниками Росії та США.

"Україна не братиме (участі – ред.). Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України (як такі – ред.), які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", – наголосив Зеленський.

На його думку, у цих перемовинах є двосторонній трек, "і вони мають на це право, якщо в них є двосторонні питання".

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Президент додав, що про це говорили і раніше, однак лише тепер "стали публічно говорити".

Зеленський також сказав, що його запланований на 18 лютого офіційний візит до Саудівської Аравії "не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії".

Президент України поцікавиться про переговори у спадкового принца, прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Глава держави також повідомив, що поставить запитання про зниження цін на нафту. Зеленський вважає, що це може зробити президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому може вдатись знизити ціни. Вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у президента Трампа, що він найсильніший в цьому напрямку в енергетиці і має в руках це. І я думаю, що якщо він поставив ціль, він зможе", – додав український президент.

Нагадаємо, напередодні Politico повідомило, що високопосадовці США прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори з представниками Росії про завершення війни в Україні. Українська сторона участі у переговорах не братиме.