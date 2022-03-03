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Зеленський озвучив головний меседж до Путіна та російських окупантів

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Зеленський озвучив головний меседж до Путіна та російських окупантів

Україна прагне миру й готова до дипломатичних переговорів.

Україна прагне миру і готова до дипломатичних переговорів задля цього.

Про це під час пресконференції сказав президент України Володимир Зеленський.

"Я неодноразово говорив, що ми готові до цього, ми хочемо миру. Не треба просто з нами розмовляти як з країною іншого сорту, іншого виду, іншої планети. Якщо ми говоримо по-людськи, на рівних, ми піднімемо всі питання, всі ті питання щодо небезпеки або як вони хочуть їх назвати , і вирішимо всі ці питання. Ось мій головний меседж", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, українська делегація вилетіла на другий раунд переговор із Російською Федерацією

Закликайте родичів у Росії виходити на антивоєнні протести

Закликайте родичів у Росії виходити на антивоєнні протести

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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