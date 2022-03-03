Зеленський озвучив головний меседж до Путіна та російських окупантів

Україна прагне миру й готова до дипломатичних переговорів.

Україна прагне миру і готова до дипломатичних переговорів задля цього.

Про це під час пресконференції сказав президент України Володимир Зеленський.

"Я неодноразово говорив, що ми готові до цього, ми хочемо миру. Не треба просто з нами розмовляти як з країною іншого сорту, іншого виду, іншої планети. Якщо ми говоримо по-людськи, на рівних, ми піднімемо всі питання, всі ті питання щодо небезпеки або як вони хочуть їх назвати , і вирішимо всі ці питання. Ось мій головний меседж", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, українська делегація вилетіла на другий раунд переговор із Російською Федерацією.