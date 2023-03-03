Зеленський озвучив потреби України у зброї: "Більше немає таємниць"

Щоб вигнати окупантів з України, державі необхідні зараз додаткові артилерія, снаряди та нові літаки, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це глава держави повідомив на спільній з президентом Латвії Егілсом Левітсом пресконференції 3 березня.

Зеленський наголосив, що для допомоги Україні інші держави можуть публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї для ЗСУ.

"Більше ніяких секретів немає, яка у нас зброя. Більше немає таємниць, що там є у Росії. Всім зрозуміло, що там не така потужна армія, просто дуже багато людей, яких абсолютно не шкода тому керівництву", – сказав президент.

Він наголосив, що пріоритетом для українського війська на сьогодні є артилерія, амуніція та велика кількість снарядів. Зеленський зазначив, що перелічене ним озброєння потрібно, аби зупинити Росію і вигнати ворога з української території, а не стріляти по території агресора.

"Дефіцит – з літаками, (треба – ред.) почати тренувальні місії. Ми маємо підтримку з боку Британії і Польщі. Сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії і також Литви та Естонії можуть нам допомогти у відповідних тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити, щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців і передавати літаки", – розповів український президент.

Він також відзначив початок роботи танкової коаліції для України. Бійці вже навчаються на відповідних машинах, однак у танках є дефіцит. Тож, як наголосив глава держави, ці постійні дефіцити і треба закривати.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Захід передасть Україні кілька типів сучасних винищувачів. Один із них буде основним літаком для ЗСУ.

Зауважимо, як пояснив головний консультант головнокомандувача ЗСУ генерал-майор Віктор Назаров, контрнаступ розпочнеться тоді, коли до України надійдуть обіцяні танки, будуть навчені військові, надійдуть достатньо боєприпасів і коли буде вирішене питання логістики.

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