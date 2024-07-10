Зеленський озвучив, що Путін планував і хоче зробити з Харковом

Російський диктатор планував скористатися піврічною паузою у Конгресі США з рішенням про допомогу для України.

Президент Росії Володимир Путін хотів скористатися тим, що Конгрес США понад пів року не міг схвалити нову допомогу для України, та захопити Харків. Зараз росіяни обстрілюють місто, щоб змусити його жителів втекти.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана.

Глава держави повідомив, що росіяни щодня завдають ударів по харків’янах, оскільки "хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти". Президент зазначив, що для Путіна це ціль.

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"У нього (Путіна – ред.) була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням (щодо допомоги Україні – ред.), тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз. Дуже близько до кордону…", – розповів Зеленський.

Він також повідомив, що під час нового ворожого наступу на Харківщині Україна втратила деякі селища уздовж кордону, але вдалося забрати та зберегти тамтешніх жителів.

"Ви бачили, йому (Путіну – ред.) не важливо кого вбити – солдата, людину, цивільного. Тому ми забрали людей із цих селищ, і в нього не було успіху", – сказав президент.

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Він зазначив, що завдяки допомозі та українським військовим вдалося зупинити російську армію. Ворог "втратив дуже багато людей", йдеться про тисячі окупантів.

"Для нього це була дуже висока ціна цієї операції", – наголосив Зеленський.

До слова, раніше командир 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на позивний "Процент" висловив думку, що російські загарбники на Харківщині хочуть відтягнути українські сили з інших напрямків та максимально пробитися вглиб області.

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