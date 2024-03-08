Зеленський озвучив, скільки разів Путін намагався його вбити

Про замахи на Зеленського йому доповідають спецслужби, а сам він не рахує кількість.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін намагався його вбити понад 10 разів.

Про це глава держави сказав у ефірі італійського телеканалу Rai 1, інформують в Офісі президента.

Телеведучий запитав у Зеленського: "Скільки разів Путін намагався вас вбити?"

"Кажуть, більше десяти. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість", – відповів український президент.

"Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові на фронті щодня ризикують своїм життям, цивільні, на яких удари, як в Одесі, ризикують також своїм життям. І я, президент своєї країни, тому я також ризикую. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець", – висловився Зеленський.

Нагадаємо, коли РФ 6 березня вкотре завдала удару по Одесі, ракета вдарила за кількасот метрів від кортежу Зеленського, який приїхав на зустріч із прем’єром Греції. Що відомо про інші замахи на Зеленського – читайте на ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета вдарила за 500 метрів від кортежу Зеленського!

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