Зеленський озвучив, як зробити Путіна "безпомічним" і завершити війну

Президент наголосив на необхідності знищити всі російські аеродроми, з яких злітають літаки, що бомблять українців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна завершити війну завдяки дипломатичним зусиллям та силою зброї.

Про це глава держави сказав на сесії саміту Європейської політичної спільноти у Британії 18 липня.

"Ми можемо завершити цю війну завдяки дипломатичним зусиллям та силою зброї. І ми не повинні втрачати ці можливості", – заявив Зеленський.

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"Що ефективнішою буде ППО, то безпоімічнішим буде Путін. Що менше в нас буде обмежень щодо ефективного використання зброї, то більше Росія намагатиметься рухатися в напрямку миру", – наголосив президент.

Він нагадав, що з російських аеродромів злітають літаки, які бомблять українських громадян, зокрема дітей.

"Всі це аеродроми необхідно знищити. Це не тільки усуне певну з цілей, але й знищить здатність Росії продовжувати цю війну", – запевнив Зеленський.

До слова, раніше Зеленський повідомив, що до листопада – до другого Саміту миру, на який буде запрошено Росію, – Україна збирається підготувати мирний план. Він зокрема міститиме всі 10 пунктів Формули миру.

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