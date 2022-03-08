Зеленський перед парламентом Британії заявив, що "альянси не діють" і "гарантії безпеки треба будувати з нуля"

Альянси не діють, навіть небо закрити не можуть, сказав президент.
Президент України Володимир Зеленський виступив по онлайн-зв’язку перед парламентом Великої Британії з заявою, що "альянси не діють" і "гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля".
Відповідну заяву український лідер зробив 8 березня.
"На восьмий день (війни Росії проти України – ред.) світ побачив, що з російських танків стріляють по (Запорізькій – ред.) атомній електростанції – найбільшій у Європі. І світ почав розуміти, що це терор проти всіх. Це великий терор", – сказав Зеленський.
"На дев'ятий (день війни – ред.) – ми слухали зустріч країн НАТО. І без бажаного для нас результату, без мужності. Так, ми відчули це. Я не хочу нікого образити, ми це відчули, що альянси не діють. Навіть небо закрити не можуть. І тому гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля", – наголосив президент України.
Нагадаємо, раніше Зеленський в інтерв'ю американському каналу ABC News заявив, що "давно охолов" щодо питання вступу України до НАТО. Усе після заяв Альянсу про неготовність прийняти державу до свого складу.
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