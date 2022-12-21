Зеленський передав Байдену нагороду від українського командира батареї HIMARS (відео)

Президент США сказав, що цінує це і надішле бійцеві ЗСУ командну монету США.

Президент України Володимир Зеленський передав президентові США Джо Байдену нагороду та лист від українського військового, що нині воює в Бахмуті.

Про це свідчить відео із зустрічі лідерів держав.

Зауважимо, що це медаль командира батареї HIMARS Павла.

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Так, Зеленський сказав Байдену, що напередодні побував у Бахмуті на Донеччині. Саме там український капітан попросив президента передати свою власну медаль американському лідерові.

"Один хлопець, який справді, справді герой, справжній капітан, і він попросив мене передати його нагороду, і він попросив мене передати його нагороду президентові Байдену. Він дуже хоробрий, і він сказав віддати її (нагороду – ред.) дуже хороброму президенту. І я хочу віддати вам, це хрест за військові заслуги", – сказав Зеленський.

Байден подякував і сказав, що натомість надішле українському капітанові командну монету США.

"Незаслужено, але дуже ціную, дякую", – сказав американський лідер.

"Ну, у нас тут є традиція, і я віддам її йому. Мій син, який воював в Іраку, у них є те, що вони називають командною монетою. Ви бачили ті монети, які ми отримуємо на полі бою? Я подбаю про те, щоб він отримав одну з них. Дякую", – додав президент США.

Нагадаємо, Зеленський 21 грудня прибув до Вашингтона, де зустрівся з Байденом. Джерела у США повідомляли, що сторони обговорюватимуть ситуацію на фронті та подальшу підтримку України. Йдеться про надання зброї, тренування бійців ЗСУ та санкції проти Росії. Окрім того, президент України візьме участь в об’єднаному засіданні обох палат американського Конгресу.

Незадовго до прибуття Зеленського до США там оголосили про надання України нового пакету військової допомоги, до якого зокрема увійшов ЗРК Patriot та ще чимало озброєння й техніки.

Зеленський уже в США!

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