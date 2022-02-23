Зеленський переговорив з Макроном і Рютте: чим можуть допомогти Франція та Нідерланди

Франція та Нідерланди нададуть Україні оборонну допомогу.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з керівництвом Франції та Нідерландів. Головні теми перемовин - ситуація з російською агресією проти України, запровадження санкцій та допомога.
"У продовження діалогу з Еммануелем Макроном. Подякував за ухвалене рішення щодо надання Україні індивідуальних оборонних засобів і систем розмінування. Звернувся до Франції як до країни, що головує в Раді Євросоюзу по макрофінансову підтримку. Ціную Францію за те, що залишається з Україною в такі складні часи", - ідеться в дописі Зеленського в твіттері.
Президент України також провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
"Головні теми – безпека України та Європи, додаткові санкції проти РФ, спільна боротьба з кібератаками. Будуємо коаліцію разом з партнерами. Вдячний Нідерландам за конкретну оборонну допомогу, надану Україні", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.