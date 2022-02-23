Зеленський переговорив з Макроном і Рютте: чим можуть допомогти Франція та Нідерланди

Зеленський переговорив з Макроном і Рютте: чим можуть допомогти Франція та Нідерланди

Франція та Нідерланди нададуть Україні оборонну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з керівництвом Франції та Нідерландів. Головні теми перемовин - ситуація з російською агресією проти України, запровадження санкцій та допомога.

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"У продовження діалогу з Еммануелем Макроном. Подякував за ухвалене рішення щодо надання Україні індивідуальних оборонних засобів і систем розмінування. Звернувся до Франції як до країни, що головує в Раді Євросоюзу по макрофінансову підтримку. Ціную Францію за те, що залишається з Україною в такі складні часи", - ідеться в дописі Зеленського в твіттері.

Президент України також провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Головні теми – безпека України та Європи, додаткові санкції проти РФ, спільна боротьба з кібератаками. Будуємо коаліцію разом з партнерами. Вдячний Нідерландам за конкретну оборонну допомогу, надану Україні", - зазначив Зеленський.

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