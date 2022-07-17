Зеленський переговорив з Трюдо щодо скандального рішення про повернення російської турбіни

Одним із питань, які обговорили Зеленський і Трюдо, було скандальне рішення про повернення після ремонту з Канади на прохання Німеччини російської турбіни до газогону "Північний потік-2".

У неділю, 17 липня, президент України Володимир Зеленський телефоном переговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Головна тема - війна. Також говорили про скандальну російську турбіну до "Північного потоку-1", яку після ремонту через тиск Німеччини Канада вирішила повернути.

"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично в порушення санкційного режиму", - сказав у відеозверненні ввечері 17 липня Зеленський.

Він наголосив, що "це питання не просто про турбіну. Це питання про дотримання санкцій. Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть і наступні. Росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій. Існує достатньо шляхів для транзиту російського газу у Європу. І кожна країна повинна зберігати принциповість".

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал навколо російської турбіни до газогону "Північий потік-1", яку, в обхід санкцій, Німеччина вимагала повернути.

“Ми продовжимо запроваджувати все сильніші санкції, однак слід пам’ятати, що вони направлені не проти наших союзників, а проти Путіна та його посіпак. Саме тому ми ухвалили це складне рішення, аби допомогти нашим союзникам”, - пояснив раніше Трюдо.

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