Зеленський переконаний, що "зернова угода" не повинна залежати від настрою Путіна

Ердоган хоче продовжити її на два роки.

Увесь світ зацікавлений в тому, щоб діяв зерновий коридор.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Важливо, щоб ми почали так діяти з партнерами, щоб життя зернового коридору не залежало від настрою, з яким прокинувся президент РФ", - наголосив український лідер.

Водночас Ердоган прагне продовження «зернової угоди» на два роки.

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"Ми продовжуємо нашу роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на 3 місяці. Ми очікуємо на це і будемо для цього докладати зусилля, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", - резюмував турецький президент.

Нагадаємо, що у травні 2023 року "зернова угода" була подовжена на два місяці.

Ердоган додав, що про це він безпосередньо спілкується і хоче поспілкуватися тет-а-тет з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що раніше Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

Нагадаємо, раніше світові ЗМІ повідомили, що "зернова угода", яка дозволяє Україні експортувати врожай із трьох ключових портів через Чорне море, буде подовжена.

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