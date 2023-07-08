Зеленський переконаний, що "зернова угода" не повинна залежати від настрою Путіна

Ердоган хоче продовжити її на два роки.
Увесь світ зацікавлений в тому, щоб діяв зерновий коридор.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Важливо, щоб ми почали так діяти з партнерами, щоб життя зернового коридору не залежало від настрою, з яким прокинувся президент РФ", - наголосив український лідер.
Водночас Ердоган прагне продовження «зернової угоди» на два роки.
"Ми продовжуємо нашу роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на 3 місяці. Ми очікуємо на це і будемо для цього докладати зусилля, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", - резюмував турецький президент.
Нагадаємо, що у травні 2023 року "зернова угода" була подовжена на два місяці.
Ердоган додав, що про це він безпосередньо спілкується і хоче поспілкуватися тет-а-тет з російським диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, що раніше Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.
Нагадаємо, раніше світові ЗМІ повідомили, що "зернова угода", яка дозволяє Україні експортувати врожай із трьох ключових портів через Чорне море, буде подовжена.
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