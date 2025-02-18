Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії: яка причина

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що переносить свій візит до Саудівської Аравії.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з Ердоганом.

"Нас не запрошували на цю зустріч. Російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Так як і для багатьох", — зазначив Зеленський.

Глава держави заявив про перенесення свого візиту до Саудівської Аравії на 10 березня.

"Я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоби партнери про нас щось зайве подумали, а ми абсолютно чесні, відкриті… Я не хочу збігів і тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії", — заявив президент.

Водночас він підкреслив, що представників Сполучених Штатів "очікуємо в Києві".