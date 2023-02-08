Зеленський перервав пресконференцію заради обіймів із журналісткою: відео

Президент України Володимир Зеленський у Великій Британії перервав свій виступ, щоб обійняти журналістку ВВС Наталію Гончарову.

Інцидент стався під час пресконференції Володимира Зеленського та Ріші Сунака на військовій базі у Великій Британії.

Журналістка Наталія Гончарова подякувала президенту Зеленському. Вона зазначила, що хотіла б його обняти, проте "це не можна". Тоді президент України перервав пресконференцію, щоб обняти журналістку.

"Охорона", - сказав президент.

Зазначимо, що раніше Наталія Гончарова працювала на ТСН. Журналістка готувала сюжети та розслідування. Зокрема одне відомих - це про те, що родина експрезидента України Петра Порошенка під час війни відпочиває у Лондоні. Тоді Марина Порошенко зламала журналістці ніготь.

Візит Зеленського до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого з офіційним візитом приїхав до Великої Британії. Український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, королем Чарльзом ІІІ та виступив у британському парламенті.

Володимир Зеленський закликав Британію передати Україні сучасні літаки, щоб наша держава змогла захиститись від російських окупантів. Також він відвідав військову базу, де навчаються воїни ЗСУ. Після цього Зеленський та Ріші Сунак дали спільну пресконференцію.

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