Зеленський підбив підсумки "Рамштайну": більше ППО, танків, артилерії та снарядів

Президент сказав, що значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про військову допомогу, яку отримає держава за підсумками чергового засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого. Глава держави звернув увагу, що не все можна повідомляти публічно.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні – день чергового "Рамштайну", зустрічі групи військової підтримки України. 54 держави-партнера. Уже дев’ята така зустріч. Маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів. Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових", – повідомив президент.

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Він додав, що цього дня на засіданні звучало – Ukraine must be successful (Україна має бути успішною).

"Звичайно, далеко не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання контактної групи. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна і партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла, і щоб це сталося якомога швидше.

Глава держави також звернув увагу, що Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії.

"Вони поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. В реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку", – пояснив президент.

Нагадаємо, за підсумками засідання дев’ятого засідання у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Італія і Франція передадуть Україні нові системи ППО SAMP/T.

Водночас Норвегія оголосила, що передасть Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.

За словами Остіна, Leopard 2 Україні передасть ціла група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Греція виділила для України боєприпаси та 20 бойових броньованих машин БМП-1.

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