Зеленський підбив підсумки тижня: зброя, фронт і нові рішення для активних дій України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цей тиждень приніс хороші збройні результати, поінформував про розмову зі США в оборонному форматі та висловився про фронт.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 18 березня.

Так, президент зазначив, що тиждень приніс хороші збройні результати для протистояння України російській агресії. Зокрема, відбулося чергове засідання "Рамштайну".

"Є нові оборонні пакети від наших друзів: від Канади, Німеччини, Франції, від Данії, Естонії. Це стосується боєприпасів та амуніції, танків та артилерії. Є дуже потрібне рішення щодо "Арчерів" – дуже дякую Швеції. Рішення щодо МіГів – дуже дякую Словаччині. Продовжують потужно допомагати Польща, Литва, Британія, Європейський Союз, Сполучені Штати та багато інших", – поінформував Зеленський.

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