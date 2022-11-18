Зеленський підколов Путіна, відповідаючи на запитання про тиск: "Вже роки не ті"

Говорячи про психологічний тиск, президент України назвав себе досить спокійною людиною.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про те, як справляється з психологічним тиском під час війни, і порадив думати про це президентові РФ Володимирові Путіну.

Про це український лідер заявив під час спілкування з ірландськими студентами 18 листопада.

Так, Зеленський сказав, що за сотні років українцям довелося пережити багато викликів і зараз триває боротьба за незалежність.

"Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не щодня, моє оточення і команда знають. Бувають різні моменти, скажу вам відверто", – зізнався президент.

"Ми [українці] пережили багато різних викликів, і їм уже не десятки, а сотні років. І ми боремося за незалежність. Тому нехай думає Російська Федерація та їхній лідер, як йому впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно видання The Sun повідомило, що Путін бореться з раком підшлункової залози та хворобою Паркінсона, тому його стан постійно змушені підтримувати за допомогою важких стероїдів і знеболювальних ін’єкцій.

Про суттєві проблеми зі здоров’ям у Путіна заявляв і керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Він навіть припустив, що російський диктатор вже може бути мертвий.

Буданов також інформував, що в Путіна є щонайменше троє двійників.

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