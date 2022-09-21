Зеленський підкреслив лідерство українців, які допомагають іншим навіть у надважких обставинах

Про це йдеться у традиційному нічному зверненні глави держави.

Це засідання відбулося на полях чергової Генасамблеї ООН.

«Тематика продовольчої безпеки для нашої держави стратегічно важлива. Це те, в чому ми маємо – і повинні зберегти – глобальну роль. Це те, що дає нам економічну силу та зміцнює наше моральне лідерство. Лідерство народу, який допомагає іншим навіть тоді, коли сам перебуває у надважких обставинах».

За його словами, Україна бере участь у реалізації Продовольчої програми ООН і допомагає країнам Африки. Україна відновила морський аграрний експорт, і це дає змогу експортувати українську аграрну продукцію країнам уже на трьох континентах.

«Працюємо над тим, щоб відкрити для наших виробників ринки Латинської Америки, інших важливих частин світу», - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно.

Експорт українського продовольства з порту Одеси не відбувався від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.

22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. А вже вранці 23 липня Росія завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

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