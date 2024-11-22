Зеленський прокоментував позбавлення держнагород зрадників: згадав санкції

Проти 10 з них застосовані максимальні санкції – 21 вид.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 листопада підписав указ і запровадив у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський зауважив, що у першому списку позбавлених держнагород зрадників – 34 особи. Це колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі.

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"Крім того, проти десяти з них застосовані максимальні санкції – 21 вид. Будуть заблоковані їхні активи, анульовані ліцензії та дозволи, ми повністю припинимо їхні торговельні операції", – наголосив президент.

Він акцентував, що державними нагородами Україна дякує тим, хто служить їй, захищає її та робить усе, щоб вона вистояла, "а не тих, хто перейшов на бік ворога і допомагає руйнувати нашу державу".

Зауважимо, що державних нагород була позбавлена низка артистів, які свого часу були удостоєні звання "Народний артист України", але під час війни вирізнилися своїми проросійськими поглядами.

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