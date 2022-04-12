Зеленський підписав закон про 100% гарантування банківських вкладів

Через 3 місяці після закінчення воєнного стану гарантована сума депозитів у банках збільшиться до 600 тис. грн.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про 100% гарантування державою на депозити населення в банках під час війни. Потім сума відшкодування складе 600 тис. грн.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.

Згідно з законом №5542-1, через 3 місяці після закінчення дії воєнного стану гарантована сума депозитів у банках збільшиться від чинної норми у 200 тис. грн до 600 тис грн.

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"Законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн", – йдеться у повідомленні нардепа.

"Крім того, закон передбачає, що АТ "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набуття ним чинності, а також запроваджує 100% гарантію повернення вкладів у разі прийняття рішення про виведення банку з ринку протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні", – пояснив Гетманцев.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Це не стосується положень щодо суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тис. грн. Ці положення набудуть чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, 1 квітня Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт про стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни.

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