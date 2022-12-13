Зеленський підписав закон про ліквідацію скандального Окружного адмінсуду: "Ця історія завершилась"

Ймовірно саме через цей суд Росія хотіла поновити на посту президента Януковича.

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня підписав указ про ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду м. Києва.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з даними про закон, яким сьогодні Рада ліквідувала скандальний суд, Володимир Зеленський одразу після прийняття закону Парламентом підписав указ про ліквідацію ОАСК.

"Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ продовжується – продовжується навіть під час такої війни", - сказав президент під час свого звернення до українців 13 грудня.

Скандальний окружний адміністративний суд м. Києва: що відомо

13 грудня Верховна Рада ліквідувала одіозний Окружний адміністративний суд Києва. Цей орган неодноразово відзначався скандальними рішеннями.

За даними журналістів "Схем" саме через ОАСК після окупації України Росія планувала відновити на посту "президента України" державного зрадника Віктора Януковича. Втікач напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України подав позов до ОАСК про незаконність усунення його за поста президента 2014 року. Засідання планувалось провести 16 лютого.

Очільнику ОАСК Павлу Вовку НАБУ оголосило про підозру в ухваленні замовних рішень. Держдепартамент США 9 грудня 2022 запровадив санкцій проти Павла Вовка через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси.

Читайте також: