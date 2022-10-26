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Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків під час воєнного стану

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Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків під час воєнного стану

Фото: Офіс президента України

Цей закон дозволяє націоналізувати системно важливі банки за 1 грн.

Президент України Володимир Зеленський підписав 26 жовтня закон №8069 щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Цей закон дозволяє націоналізувати системно важливі банки за 1 грн.

Про це свідчать дані картки закону на сайті парламенту.

Згідно з законом, Міністерство фінансів матиме право за пропозицією Нацбанку брати участь у виведенні з ринку системно важливих банків через підстави, зумовлені війною Росії проти України.

Продаж банку не залежатиме від фактичного розміру його регулятивного капіталу.

Процедура націоналізації такого банку передбачає віднесення його Нацбанком до категорії неплатоспроможних. За такого сценарію банк не потребуватиме докапіталізації з боку держави. Окрім того, Фонд гарантування вкладів не змінюватиме розмір статутного капіталу банку, не проводитиме деномінацію акцій чи обмін грошових зобов’язань на акції додаткової емісії.

Зауважимо, що на сьогодні до системно важливих банків України входять: "А-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "ОТП Банк", "Ощадбанк", АБ "Південний", "ПриватБанк", "ПУМБ", "Райффайзен Банк", "ТАСкомбанк", "Укргазбанк", "Укрексімбанк", "УкрСиббанк", "Універсал Банк".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський скликав 26 жовтня РНБО та ввів до її складу нового голову НБУ Андрія Пишного.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3806
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