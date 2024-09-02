Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне: як зміняться ціни

Закон має почати діяти вже 2 або 3 вересня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11256-2 про підвищення акцизів на пальне.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Народний обранець вказав, що закон про підвищення акцизів на пальне набуває чинності від 1 вересня попри те, що Зеленський підписав його 2 вересня.

Документ має почати діяти після його публікації в офіційному виданні. За словами Железняка, це може статися 2 або 3 вересня.

Зауважимо, відповідно до закону, мінімальні ставки акцизного податку становлять:

бензин – 359 євро за 1000 л,

дизельне пальне – 330 євро за 1000 л,

скраплений газ – 125 євро за 1000 кг (орієнтовно 68 євро за 1000 л).

Нагадаємо, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що після підвищення акцизів на пальне зростання його вартості буде майже непомітним. Суттєво здорожчати може лише автогаз.

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