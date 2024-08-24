Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту: що це означає

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня підписав законопроєкт № 0285 про ратифікацію Римського статуту, підтриманий Радою цього тижня.

Про це йдеться в картці закону.

Римський статут — це міжнародний договір, який став основою для створення МКС і визначив перелік злочинів, які суд має право розслідувати: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії.

Україна має зобов’язання щодо ратифікації Римського статуту в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом (про це йдеться у статті 8). Також це одна з вимог для вступу України до ЄС.

Тепер Україна стала повноцінною учасницею Міжнародного кримінального суду, що спростить українцям доступ до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих і підвищить шанси отримати компенсацію для потерпілих від російських злочинів. Також це дозволить захистити українських військових. Те, що статут ратифікували, не означає створення ризику притягнення українських військових та інших громадян до відповідальності, бо МКС уже може це робити — Україна визнала його юрисдикцію 21 листопада 2013 року.

До того ж Україна зможе обстоювати свої інтереси в МКС, зокрема шляхом роботи в Асамблеї держав-учасниць МКС, висування свого кандидата на посаду судді та участі у виборі суддів і прокурора суду.

Також у тексті закону про ратифікацію вказано, що він стане чинним після прийняття законопроєкт №11484 — про внесення відповідних змін у Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекс. Серед іншого має з'явитись нова стаття 31-1, у якій ідеться про відповідальність командирів та військових. Відповідні пропозиції подали у Раду 15 серпня 2024 року.

Довідка

Україна підписала угоду про приєднання до Римського статуту 20 січня 2020 року. Щоб він став чинним, його слід було ратифікувати у Раді. Це рішення відклалось до 2024 року, доки 15 серпня Володимир Зеленський не вніс його на розгляд парламентарів.

Римський статут регламентує роботу Міжнародного кримінального суду, який має юрисдикцію переслідувати осіб, відповідальних за найбільш серйозні злочини згідно з міжнародним правом: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. На сьогодні учасницями статуту МКС є 124 країни.

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