Зеленський підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи

Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму і в окупованій частині Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що влада пам'ятає про Крим.

Про це він заявив у традиційному нічному зверненні до українського народу у ніч проти 19 травня.

"Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944-й рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014-й рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим", - зауважив він.

Глава української держави додав, що спеціально саме у цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей. Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту і допомоги від держави.

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