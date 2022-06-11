Зеленський підписав законопроєкт про дозвіл перекидання тероборони до зони бойових дій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє скеровувати підрозділи територіальної оборони ЗСУ на фронт і там виконувати бойові завдання.
Згідно з даними на сайті Верховної Ради, президент підписав документ 10 червня.
Про це свідчать дані з картки законопроєкта №6521.
Зауважимо, що зазвичай бійці територіальної оборони виконують завдання в межах території відповідної громади.
Проте після набуття новим законом чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, зокрема і врайонах ведення бойових дій та на окупованих територіях.
Рішення про виконання таких завдань ухвалюватиме головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №6521, що розширює повноваження територіальної оборони.
Ще раніше, у квітні, бійців тероборони законом прирівняли до військовослужбовців ЗСУ.
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