Зеленський підписав законопроєкт про дозвіл перекидання тероборони до зони бойових дій

Зеленський підписав законопроєкт про дозвіл перекидання тероборони до зони бойових дій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє скеровувати підрозділи територіальної оборони ЗСУ на фронт і там виконувати бойові завдання.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, президент підписав документ 10 червня.

Про це свідчать дані з картки законопроєкта №6521.

Зауважимо, що зазвичай бійці територіальної оборони виконують завдання в межах території відповідної громади.

Проте після набуття новим законом чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, зокрема і врайонах ведення бойових дій та на окупованих територіях.

Рішення про виконання таких завдань ухвалюватиме головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №6521, що розширює повноваження територіальної оборони.

Ще раніше, у квітні, бійців тероборони законом прирівняли до військовослужбовців ЗСУ.

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