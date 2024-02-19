Зеленський підпише безпекову угоду зі ще однією країною ЄС – ЗМІ

На сьогодні Україна має угоди про гарантії безпеки із трьома країнами.

Україна може підписати наступну двосторонню безпекову угоду з Італією.

Про це повідомляє італійське видання Formiche з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання повідомили, що задля підписання угоди про гарантії безпеки між Україною та Італією залишилось лише доопрацювати останні деталі.

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"Потрібно лише доопрацювати останні деталі, і тоді Італія, услід за Великою Британією, Францією та Німеччиною, підпише з Україною довгострокову безпекову угоду. Це недовго, кажуть дипломатичні джерела, не уточнюючи можливих дат", – йдеться в публікації.

Журналісти припускають, що підписання угоди може відбутися 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України. На цей день прем’єрка Італії Джорджія Мелоні скликала зустріч лідерів G7, де цього року головує її держава.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав угоди про гарантії безпеки з лідерами Британії, Німеччини та Франції.

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Прессекретар президента України Сергій Никифоров згодом повідомив, що безпекові угоди з Україною можуть підписати також Данія і Нідерланди.

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