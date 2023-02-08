Зеленський підсумував візит до Британії: потужна кількість бронетехніки і постачання далекобійної зброї

Президент переконаний, що Україна разом з Британією пройде "весь шлях до нашої спільної перемоги".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту до Великої Британії 8 лютого погодив з прем’єром країни Ріші Сунаком потужну кількість бронетехніки та постачання далекобійної зброї.

Про це йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу глави держави.

Так, у заяви вказано, що цей день Зеленський почав з оборонних питань у розмові з Сунаком, продовжив день оборонними питаннями у зверненні до британського парламенту, і завершує день теж оборонними питаннями.

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"Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Погодили потужну кількість броньованої техніки й постачання далекобійної зброї. І домовилися почати підготовку українських пілотів", – йдеться в заяві президента України.

"Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України та Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, але й пройдемо весь шлях до нашої спільної перемоги", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу в британському парламенті Зеленський закликав передати Україні винищувачі. Як повідомив представник прем’єра Британії, в уряді розглядають можливість надання Україні винищувачів, проте рішення буде ухвалене не скоро.

Водночас Сунак пообіцяв посилення системи ППО України у найближчі тижні та повідомив, що тривають обговорення щодо надання державі далекобійних ракет, необхідних для вирішальної перемоги на полі бою.

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