Зеленський після перевірки ТЦК: "Звільняємо всіх обласних "воєнкомів"

Замість звільнених військкомів на посади будуть призначені військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, кінцівки.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення усіх керівників обласних ТЦК та СП за підсумками перевірки військкоматів.

Про це глава держави поінформував після засідання РНБО 11 серпня.

Так, Зеленський розповів, що провів спеціальне засідання РНБО, на якому розглянули одну та ключове питання – результати перевірки військкоматів. На засіданні доповіли представники ДБР, СБУ, МВС, генпрокурор, НАЗК та НАБУ.

Підозри військкомам

Наразі відкриті вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК та СП, а також оголошено 33 підозри.

Йдеться про підозри очільникам обласних, районних та міських військкоматів, працівникам ВЛК та іншим посадовцям.

"Зловживання – в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою – хіба що в цьому різниця, цинізм всюди однаковий", – розповів президент.

Він уточнив, що йдеться про незаконне збагачення, легалізацію незаконно отриманих коштів, неправомірну вигоду, незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Звільнення всіх військкомів: хто їх замінить

"Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування", – розповів президент.

Він додав, що реалізувати це рішення повинен головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Перед призначенням нових керівників ТЦК та СП їх перевірятимуть працівники СБУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Зеленський приголомшив заявою! Реалізацію доручили Залужному!"

Звільнені військкоми – на фронт

"Кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність – цілком справедливу, повну. Звільнені воєнкоми та інші посадовці, які мають погони, і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти свої погони та довести свою гідність, – на фронт", – заявив Зеленський.

Питання ВЛК

Зеленський також звернув увагу, що система військово-лікарських комісій на сьогодні працює негідно.

"Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань… Просто аморально. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть", – анонсував президент.

Зауважимо, зараз НАЗК проводить 135 моніторингів способу життя військкомів із загальної кількості керівного складу ТЦК та СП у 1795 осіб. Однак це зовсім не означає, що в кожному моніторингу знайдуть порушення.

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