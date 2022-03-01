Зеленський: "Після удару по площі Свободи в Харкові Росія – це держава-терорист"

Зеленський: "Після удару по площі Свободи в Харкові Росія – це держава-терорист"

За словами президента, Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені.

Удар крилатою ракетою в найбільшу площу Європи - в площу Свободи у Харкові - є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – це держава-терорист.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок, 1 березня.

"Харків. Удар крилатою ракетою. В найбільшу площу Європи – в Площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок народу України", - сказав він.

За словами президента, український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами. У багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був тільки умовний, тільки на мапах, але точно не в душі. Тепер усе змінилося.

"Після крилатої ракети, якою вдарили по Харкову з Бєлгорода. Ракети, яка поцілила в площу Свободи. Обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста. Це терор проти Харкова. Терор проти України. На площі не було військової цілі. Як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють із реактивної артилерії. Ракета в центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації.

"Після такого Росія – це держава-терорист. Очевидно. І має бути офіційно. Закликаємо всі держави світу негайно та дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені.

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"Терор спрямований на те, щоб зламати нас. Щоб зламати наш спротив. Вони йдуть на нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави. В усіх містах України повинні зробити все, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада кожного міста. Але Київ – це особливо. Захистимо Київ – захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя", - резюмував він.

Як повідомлялось, ракету, яка вранці 1 березня впала на центральну площу Харкова, випустили з Білгорода.