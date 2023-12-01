Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі може вплинути на підтримку України

Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС може не лише "затьмарити" війну в Україні, а й підтримку від західних партнерів.

Таку думку український лідер висловив в інтерв'ю АР.

Зеленський наголошує: українці розуміють, що повинні також боротися за увагу до повномасштабної війни.

"Ми вже бачимо наслідки зміщення уваги міжнародної спільноти через трагедію на Близькому Сході. Лише сліпі цього не бачать. Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", - каже президент.

Тим часом видання пише, що український президент схвильований загостренням, що виникло між Ізраїлем та ХАМАС.

"Зеленський стурбований тим, що потрясіння на Близькому Сході, найжорстокіші за останні десятиліття, загрожують відібрати світову увагу та ресурси від здатності України захистити себе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Пентагоні запевнили, що підсилення допомоги Ізраїлю не впливатиме на підтримку України. Зазначається, що Сполучені Штати продовжують надавати підтримку Україні із запасів, що залишилися за статтею президентських повноважень.

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