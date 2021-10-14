Зеленський побував на передовій та вручив українським захисникам подарунки (фото)

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та оглянув умови несення служби.
Під час робочої поїздки до Донецької області у День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил.
Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляє пресслужба президента.
Зазначається, що глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці.
Також Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями, оглянув умови несення служби та вручив українським захисникам цінні подарунки.
"Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!" – сказав він.
Крім того Володимир Зеленський переглянув малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.
Нагадаємо:
- Вранці 14 жовтня президент взяв участь в церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві.
- Потім полетів до Запоріжжя, де також взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, які відбулися на острові Хортиця.
- А вже під вечір прибув на Донбас. Окрім поїздки на передову, у Маріуполі президент взяв участь в урочистих заходах до Дня захисників і захисниць України.