Зеленський побував на передовій та вручив українським захисникам подарунки (фото)

Зеленський побував на передовій та вручив українським захисникам подарунки (фото)

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та оглянув умови несення служби.

Під час робочої поїздки до Донецької області у День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляє пресслужба президента.

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Зазначається, що глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями, оглянув умови несення служби та вручив українським захисникам цінні подарунки.

"Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!" – сказав він.

Крім того Володимир Зеленський переглянув малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.

Нагадаємо:

Вранці 14 жовтня президент взяв участь в церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну , що відбулася на Михайлівській площі в Києві.

, що відбулася на Михайлівській площі в Києві. Потім полетів до Запоріжжя , де також взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, які відбулися на острові Хортиця.

, де також взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, які відбулися на острові Хортиця. А вже під вечір прибув на Донбас. Окрім поїздки на передову, у Маріуполі президент взяв участь в урочистих заходах до Дня захисників і захисниць України.

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